Oma driftet auf Eisscholle ins offene Meer ab!

„Vater macht einfach weiter Fotos“

Der Tweet bekam mehr als 170.000 Likes und Hunderte Kommentare. Viele finden die Geschichte witzig - auch, weil sie für Judith ein Happy End hatte. Eine Nutzerin merkt allerdings an: „Und niemand spricht darüber, dass der Vater einfach weiter Fotos gemacht hat“. Eine andere Nutzerin spielte auf die Eisprinzessin aus „Frozen“ an: „Elsa in 60 Jahren“.