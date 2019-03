Wintertourismus freut sich über mehr Nächtigungen

Inländer reisen in die Steiermark

Die Österreicher selbst machen dagegen am liebsten in der Steiermark (1,5 Millionen) und in Salzburg (1,4 Millionen) Urlaub. Das stärkste Plus an inländischen Gästen verzeichnete Wien (plus 5,2 Prozent), gefolgt von Kärnten (plus 4,1 Prozent) und Oberösterreich (plus 2,9 Prozent).