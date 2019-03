Stadt prüft falschen Flächenwidmungsplan

Bürgermeister Preuner will am Montag das Stadtrats-Kollegium damit befassen: „Ich werde die Magistratsdirektion um eine Stellungnahme ersuchen und die Konsequenzen klären.“ Für Christoph Ferch ist klar: „Es müsste einen Baustopp für Vorhaben geben, die auf Welterbe-Grund liegen. Also auch fürs Mozarteum.“