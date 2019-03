Mann attackiert seine Freundin mit den Fäusten

Mit Faustschlägen und Ohrfeigen traktierte ein Marokkaner (35) seine Lebensgefährtin Samstagfrüh in der Salzburger Altstadt. Als die Polizisten einschritten, gab die verletzte 35-Jährige an, dass ihr Freund sie in der Vergangenheits bereits dreimal attackiert hatte, sie aber nie Anzeige erstattet habe. Der Mann musste sich einer amtsärztlichen Untersuchung unterziehen. Es stellte sich heraus, dass er Kokain intus hatte. Zudem ergab ein Alko-Test 1,8 Promille. Der 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.