Opfer brachte Betrügern 28.000 Euro über Grenze

Tatort Tschechien

Denn das 80-jährige Opfer ist zwar aus dem Bereich Traun, doch der Tatort liegt in Tschechien.Der Betrüger hatten der Seniorin am Telefon vorgemacht, dass er ein Cousin sei und für einen Grundstückskauf in Tschechien Geld brauche.

18.000 Euro in Bar und 10.000 Euro in Schmuck brachte die 80-Jährige mit ihrem Mann über die Grenze nach Krumau und übergab das kleine Vermögen dem „Sohn des Notars“ des angeblichen Cousins.