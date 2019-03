Viele glauben, weil jemand vor der Kamera steht und regelmäßig Fotos von sich auf Instagram postet, dass er automatisch vor Selbstbewusstsein nur so strotzt. Doch leider ist das gar nicht so. Aquamarin kennt diese Selbstzweifel nur zu gut. Diese Gefühl will er endlich loswerden. Ob seine WG-Mitbewohnerinnen ihm helfen können?