Gesundheit & Wohlbefinden mit richtigen Baustoffen

Die häufigsten Problemfelder

VOCs (leichtflüchtige organische Verbindungen) Belastungen aus z.B. Lösungsmitteln oder Bauklebern, zu geringe Luftfeuchtigkeit in der Heizsaison, Formaldehydgase aus Einrichtungsgegenständen, Feinstaubbelastungen durch Rauchen, Kochen, brennende Kerzen oder Schimmelbildung durch Baufehler oder falsches Lüftungsverhalten - all das sind hausgemachte Probleme in Wohn- und Arbeitsräumen, die sich auf unsere Gesundheit auswirken können. Unspezifische Beschwerden wie Kopfschmerzen, Konzentrationsschwächen, Reizhusten, Müdigkeit und Schwindelgefühle können die Folge sein. Bereits in der Planungsphase die richtigen Entscheidungen zu treffen, kann sich daher äußerst positiv auf die Gesundheit auswirken.