Ihre Stimme tut was!

Stimmabgabe per Briefwahl und/oder im öffentlichen Wahllokal

Alle wahlberechtigten Arbeitnehmerlnnen, die dem allgemeinen Wahlsprengel zugeordnet sind, können entweder mittels Briefwahl an der Wahl teilnehmen oder ihre Stimme persönlich in einem der öffentlichen Wahllokale abgeben. Beschäftigte können ihre Stimme im öffentlichen Wahllokal auch dann abgeben, wenn sie die Wahlkarte verloren haben. Wenn Beschäftigte im allgemeinen Wahlsprengel wählen können, bekommen sie von der AK die Wahlkarte automatisch zugeschickt. Am besten die Wahlkarte sofort per Post aufgeben! Die Briefwahlstimme muss spätestens am 2. April (Poststempel) am Postweg sein, damit sie rechtzeitig bei der AK Wahl berücksichtigt werden kann. Alle Infos auf einen Klick: wien.arbeiterkammer.at/wahl