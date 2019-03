Flachgauer singt sich in die Jury-Herzen

Vier Kandidaten aus Österreich sind bei „The Voice Kids“ mit dabei, darunter ist auch ein Flachgauer Talent: Franz, 15 Jahre, aus Elixhausen. Er sing bei den Blind Auditions für die Jury - Mark Foster, Lena Meyer-Landrut, The BossHoss und Stefanie Kloss - „We can do better“ von Matt Simons. Zu sehen ist sein Auftritt am Sonntag, um 20.15 Uhr.