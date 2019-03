Steine fliegen durch den Stephansdom

Dieser spielt zum einen auf die Namenspatronanz des heiligen Stephanus an, welcher um das Jahr 40 wegen seines Glaubens zu Tode gesteinigt wurde und als erster Märtyrer des Christentums gilt, sowie natürlich auf die Heilige Schrift, in welcher das Symbol des Steins immer wieder Erwähnung findet. „Natürlich kann man es auch heutiger Sicht auch so sehen, dass die Kirche noch viele Steine aus dem Weg zu räumen hat, um dort anzukommen, wo sie die Menschen haben will: Gute Menschen zu sein“, schmunzelt Baldinger. Seit einem dreiviertel Jahr arbeitet er nun an der Verwirklichung der Idee.