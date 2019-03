Sind Sex-Roboter die Zukunft des Online-Pornos?

In einer Umfrage in den USA namens Singles in America wurden im Jahr 2018 5000 alleinstehende Menschen gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, Geschlechtsverkehr mit einem Sex-Roboter zu haben. Das überraschende Ergebnis: Ganze 31 Prozent der Männer haben diese Frage mit „Ja“ beantwortet, sowie 15 Prozent der Frauen. Und: Mehr als die Hälfte der befragten Frauen gaben an, es als Betrug anzusehen, sollte der Partner mit einem Sex-Roboter verkehren. Bei den Männern waren fast 40 Prozent der gleichen Meinung.