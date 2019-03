50-Millionen-Paket gegen die große Flut

Bärnbach, Gasen, Graz, Kobenz, Niederwölz, Oberwölz, St. Lorenzen am Wechsel, Sölk: Die Liste ist natürlich unvollständig – aber in den Köpfen der Steirer rufen diese Ortsnamen nach den jüngsten Katastrophensommern Bilder von verheerenden Schäden wach. Immer wieder trafen die Wassermassen mit ungeheurer Wucht auf Häuser und Infrastruktur. 2018 war das oststeirische Gasen gleich dreimal in nur einem Sommer an der Reihe.