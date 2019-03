In Ungarn sollen auf Worte Taten folgen

Der 51-Jährige behielt seinen Sitzplatz im Bus. Auf der Spielerbank coacht er aber jetzt die Stürmer, kriegt der neue Co Hede die Verteidiger. Die Linien sind fast unverändert, nur Hochkofler (zu Center Duncan) und Harris (zu Schiechl) tauschten Plätze. Ob Michalek oder Herzog fängt, war noch offen. „Wir brauchen noch beide Torhüter“, weiß Brucker. Er verspricht auch: „Wir werden in den nächsten Spielen sicher die Mannschaft sein, die am härtesten arbeitet.“ Stürmer Alex Rauchenwald: „Wir wollen das umsetzen, was uns der neue Trainer in den letzten zwei Tagen vermittelt hat - dann werden wir wieder auf die Siegerstraße kommen.“