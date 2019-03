Grazer Stadtteilzentren stehen vor dem Aus

Zuständig für die Stadtteilarbeit ist Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ). Es hat bereits vor längerer Zeit angekündigt, dass es in dem Bereich zu Änderungen kommen wird. Jetzt ist fix: Die fünf Stadtteilzentren, die es in der Stadt Graz derzeit gibt, wird es in dieser Form bald nicht mehr geben.