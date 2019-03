Verkehr und Wohnkosten prägen den Wahlkampf

Dahinter kämpfen jüngsten Umfragen zufolge FPÖ und Grüne um Platz drei. Der Sieger in diesem Rennen wird auch einen Sitz in der fünfköpfigen Stadtregierung erhalten. In dieser sind nach dem Proporzsystem die stärksten drei bis vier Parteien vertreten. Ob die Neos ihren Sitz halten können, den sie 2014 erobert haben, gilt als fraglich.