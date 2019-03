Nicht alle Ferienorte haben von den Chinesen genug

Hallstatt will Bustouristen limitieren

Am Donnerstag diese Woche hat der Gemeinderat von Hallstatt deshalb die Einführung von geregelten Bus-Zufahrtssystemen ab Jahresende beschlossen. Im letzten Jahr kamen nämlich 19.344 Touristenbusse in Hallstatt an, künftig soll sich die Zahl bei rund 13.000 Bussen einpendeln.