Es juckt! Krätze-Alarm in mehreren Wiener Schulen

Milben legen Eier in Haut ab

Nach der Mäuseinvasion in der Donaustadt und den aggressiven Nagern in der Kreisky-Schule gibt es mit der Krätze nun das nächste Problem. Die Milben nisten sich in der Haut ein und legen Eier ab. Die Betroffenen leiden oft viele Wochen. Sämtliche Familienmitglieder müssen mit einer Spezialsalbe behandelt werden und die Bettwäsche muss gründlich desinfiziert werden, um eine weitere Übertragung zu stoppen.