Den Nachbarn mehrfach mit dem Umbringen bedroht

Ein 40-jähriger Einheimischer hatte offenbar in seiner Wohnung herumgeschrien und die Musik lautstark aufgedreht. Sein Nachbar (57) rief schließlich die Polizei zu Hilfe. Als diese an der Tür des 40-Jährigen läutete und ihn anschließend befragte, wurde er immer aggressiver. Außerdem entdeckten die Beamten einen verbotenen Schlagring in den Räumlichkeiten. Dieser gehörte offenbar der Freundin (46) des Mannes. Die Polizisten nahmen die Frau mit auf die Dienststelle und stellten den Schlagring sicher. In der Zwischenzeit rastete der 40-Jährige komplett aus und drohte seinem Nachbarn mehrmals mit dem Umbringen. Dieser rief erneut die Polizei. Der 40-Jährige wurde schließlich festgenommen, seine Freundin auf freiem Fuß angezeigt.