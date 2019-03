„Landwirte dürfen hier nicht zum Handkuss kommen“

Das Urteil in einem Zivilprozess gegen ein Tiroler Bauern, dessen Kühe 2014 auf einer Alm eine deutsche Urlauberin und ihren Hund attackierten und tödlich verletzten, hat in der Vorwoche für Wirbel gesorgt: Der Landwirt soll existenzbedrohende 490.000 Euro Schadenersatz zahlen! Ein Aufreger-Urteil, das auch Georg Strasser, den Präsidenten des Bauernbundes fassungslos machte und das zum sogenannten Kuh-Gipfel führte, bei dem am Mittwoch Gesetzesänderungen auf Schiene gebracht wurden. Diese sehen einen umfassenden Versicherungsschutz vor und stellen die Eigenverantwortung der Wanderer in den Vordergrund. Am Donnerstag war Strasser zu Gast im krone.tv-Studio und stellte im Gespräch mit Interviewer Gerhard Koller klar: „Es kann nicht sein, dass unsere Bauern hier zum Handkuss kommen.“