Kurzzeit-Vignette gegen den Dauer-Stau

Kurzzeit-Vignette wäre für die Stadt wichtig

Die Stadt-Autobahn soll künftig eine noch wichtigere Rolle spielen. Wie berichtet, überlegt man die Einführung einer digitalen Kurzzeit-Vignette. Diese ist aber von vielen Faktoren abhängig. Denn sollte Deutschland ihre Maut einführen, könnte auch in Österreich ein neues System kommen. „Da ist noch viel in der Schwebe“, so Schnöll. Fakt ist: Will man das Messezentrum intensiv als Park&Ride inklusive Shuttle in die Innenstadt nutzen, muss man die Autos zuerst auf die Autobahn bekommen. „Für den Zubringer von Mitte bis zur Messe ist derzeit ja auch eine Vignette notwendig“, sagt Bürgermeister Preuner. Gerade für Tagesgäste ist das momentan nicht ideal, um sie dorthin zu locken. Auch für Pkw-Fahrer im Grenzbereich der Stadt, die momentan auf die Vignette verzichten, könnte so ein Anreiz geschaffen werden, diese für kürzere Strecken zu nutzen und damit die Stadt zu entlasten. Weiter voran geht es mit der Sicherheit der städtischen Lkw. Baustadtrat Lukas Rößlhuber hat sich mit „Mobileye“ für einen möglichen Ausstatter für ein Abbiege-Überwachungssystem entschieden. „Ich warte auf ein Angebot und dann kann bald der Testbetrieb starten“, erklärt Rößlhuber. Das System wird künftig auch von der Wiener Müllabfuhr verwendet. Die GPS-Daten werden gespeichert. Kommt es an bestimmten Punkten zu einer häufigen Alarmmeldung, „müsse man sich diesen genauer anschauen und dann nötige Maßnahmen setzen“.