Politischer Wirbel um Beraterverträge

Die SPÖ wollte in einer dringlichen Anfrage an alle sieben Regierungsmitglieder wissen, ob das Institut für Verwaltungsmanagement (IVM), das Büros in Wien, Innsbruck und Lustenau betreibt, für das Land tätig ist. Ergebnis: Seit 2014 stellte das IVM dem Land 18 Rechnungen für Beratung, Schulungen, EDV-Planung oder Projektmanagement aus. In Summe geht es um knapp 610.000 Euro.