FPÖ will Asylwerber über Nacht einsperren

„Wer aus Schutz vor Verfolgung in Österreich um Asyl ansucht, wird bestimmt kein Problem damit haben, zwischen 22 und 6 Uhr in der Unterkunft sein zu müssen“, meint Stöllner. Dem „umstrittenen“ Bundesasylzentrum in Bergheim sowie den Unterkünften, für die das Land verantwortlich ist, würde „eine striktere Hausordnung bestimmt nicht schaden“.