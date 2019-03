Feministen-Festival will Rolle der Frau stärken

In Spaziergängen und Diskursformaten werden unter dem Motto #frauenbauen die Rolle von Frauen in Stadt- und Wohnbau untersucht und über gendergerechte Stadtplanung, aber auch das Toiletten-Design der Zukunft gesprochen. Mit Schönheit in allen ihren Facetten und dem Auflehnen gegen Ideale beschäftigt sich die Fotografin Eva Zar in der von ihr für das „RRRIOT“-Festival eigens kuratierten Gruppenausstellung „Regarding Revolt“.