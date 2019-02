Zahlreiche Tote bei Brand am Kairoer Hauptbahnhof

Bei einem schweren Zugunglück und einem anschließenden Brand im Hauptbahnhof von Kairo sind am Mittwoch mindestens 20 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Nach Angaben des ägyptischen Staatsfernsehens ist ein Zug in einen Prellbock gekracht, was dann den Großbrand auslöst habe. Der ägyptische Verkehrsminister Hischam Arafat ist nach dem Unfall zurückgetreten.