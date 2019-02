Die Tätowier-Maschine für Do-it-yourself-Tattoos

Jeder Mensch möchte individuell sein. Deswegen tragen die einen Vintage-Kleidung und nicht jene Kleider von der Stange, dass man in der U-Bahn an drei weiteren Frauen sieht. Manchen geht das in Punkto Individualität jedoch noch nicht weit genug. Also lassen sie sich tätowieren. Jene, die damit immer noch nicht zufrieden sind, bestellen sich eine Tattoo-Maschine und stechen sich selbst ein Kunstwerk in die Haut. Erfahrung, Talent, Ausbildung? Offensichtlich überbewertet! City4U warnt!