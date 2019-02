Auto bei Verkehrsunfall in zwei Teile gerissen

Bei einem Verkehrsunfall in Neumarkt am Wallersee im Salzburger Flachgau ist am Dienstag kurz vor Mitternacht ein Auto in der Mitte in zwei Teile gerissen worden. Der Lenker, ein 38-Jähriger aus dem Flachgau, überstand den Crash mit Verletzungen. Die Feuerwehr befreite ihn mit der Bergeschere aus dem Wrack, anschließend lieferte ihn die Rettung ins UKH Salzburg ein.