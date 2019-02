Unabhängige Verkehrsplanung als Säule

In der heißen Phase des Wahlkampfes stellte am Dienstag auch die ÖVP mit Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner und Landesrat Stefan Schnöll ihr Verkehrskonzept vor, ein nicht ganz neues. Eher dient es dazu, den politischen Gegnern den Wind aus den Segeln zu nehmen, diesen klarzumachen, dass am bereits eingeschlagenen Weg nicht zu rütteln ist. Das Motto: Verkehrsplanung kann nur überregional und gemeinsam erfolgen.