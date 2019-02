Steidl: „Neutor-Sperre ist ein mutiger Schritt“

Ich finde es sehr mutig, dass Bernhard Auinger und andere diese Diskussion angestoßen haben. Die Zustimmung aus der Bevölkerung gibt ihnen recht, wobei am Beginn etwas hinein interpretiert wurde, was nicht Ziel war: Es handelt sich um kein Verkehrskonzept, sondern um Verkehrsberuhigung. Das ist ein kleiner Mosaikstein in dem großen Ziel der Verkehrsberuhigung der Innenstadt.