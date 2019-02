Eisbullen trennen sich von Coach Poss

Zur Hälfte der Pick Round, in der die Salzburger noch immer auf den ersten Sieg nach regulärer Spielzeit warten und in der Tabelle nur mehr auf Rang fünf liegen, entschied sich das Managment zu einem Trainerwechsel. Neuer Head Coach der Salzburger Profi-Mannschaft ist vorläufig bis zum Saisonende der bisherige Assistant Coach Andreas Brucker. Unterstützt wird der 51-jährige Oberösterreicher vom neuen Assistant Coach Niklas Hede, der bisher in leitender Funktion in der Red Bull Eishockey Akademie tätig war, sowie weiterhin von den beiden Assistant Coaches Andrei Lavrov und Santeri Hilli.