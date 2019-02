Salzburg präsentiert sich in China

Rund eine Million Ankünfte und 1,4 Millionen Nächtigungen in Österreich wurden im Jahr 2018 von Gästen aus China verbucht. Allein 200.000 Nächtigungen davon - also rund 15 Prozent aller Gesamtnächtigungen - verbrachten die Chinesen im SalzburgerLand.



„Der chinesische Skimarkt ist in einer starken Wachstumsphase. Laut dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping sollen im Jahr der Olympischen Winterspiele 2022 rund 300 Millionen Chinesen Wintersport ausüben. Davon möchten wir auch im SalzburgerLand profitieren - vor allem mit Kombinationsangeboten, die auch kulturelle Facetten berücksichtigen“, sagt Leo Bauernberger, Geschäftsführer der SalzburgerLand Tourismus GmbH (SLTG).



Österreichische Wintersportkompetenz bei Austrian Winter Sports Days



Das SalzburgerLand und Ski Amadé präsentierten sich daher vergangene Woche gemeinsam mit der Österreich Werbung bei den Austrian Winter Sports Days in China. Diese dreitägige Veranstaltung wurde vom Außenwirtschaftscenter Peking der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) im chinesischen Skigebiet Chongli-Thaiwoo, etwa 200 Kilometer nördlich der Hauptstadt Peking und Austragungsort der Olympischen Winterspiele 2022 durchgeführt.



„Ziel der Austrian Winter Sports Days ist es, Vertreter der österreichischen Wintersportindustrie mit chinesischen Interessenten zusammenzubringen, Wissen über das österreichische Angebot zu vermitteln und eine Networking-Plattform zu schaffen“, erklärt Martin Glatz, Wirtschaftsdelegierter in Peking. Emanuel Lehner-Telic, Leiter der Österreich Werbung Peking, ergänzt: „Uns ist es besonders wichtig, dass Österreich und dieses Jahr speziell das SalzburgerLand auch im Winter und bei den Skifahrern von diesem rapide wachsenden Outbound-Markt China profitiert.“



Rund 250 Gäste erfuhren während der Konferenz mehr über „Tradition und Innovation“ in Salzburgs Winterdestinationen sowie neue Aspekte über die Entwicklung des chinesischen Wintermarktes. Unter anderem Vorträge von Leo Bauernberger („Wintersport als Erholungs- und Inspirationsquelle“) und Christoph Eisinger, Geschäftsführer von Ski Amadé („Steigerung des Kundennutzens in traditionellen, österreichischen Skigebieten“) vermittelten den Gästen der Konferenz die österreichische Wintersportkompetenz.



Salzburger Hüttenabend auf 2.160 Meter in China



Im Anschluss an die Konferenz luden Österreich Werbung, SalzburgerLand Tourismus und Ski Amadé zu einem Charity-Skirennen und anschließendem Salzburger Hüttenabend in ein Gipfelrestaurant auf 2.160 Meter Seehöhe. Der Abend stand unter dem Motto „SalzburgerLand -

Winterwonderland“. Unter den geladenen Gästen befanden sich der österreichische Botschafter in Peking, Friedrich Stift, der Besitzer des Skigebietes Chongli-Thaiwoo und Kooperationspartner von Ski Amadé, Qi Hong sowie hochrangige Vertreter des Chinesischen Olympischen Komitees und der chinesischen Ski- und Winterindustrie.



Die Bilder des perfekten Winters im SalzburgerLand mit top präparierten Pisten, grenzenlosem Skifahren in der Ski Amadé, Alpine Kulinarik aber auch die vielen weiteren Facetten des Urlaubangebotes im SalzburgerLand begeisterten die geladenen Gäste an diesem Abend.



Stephen Sun: Chinesisches Top-Talent als SalzburgerLand-Botschafter



Leo Bauernberger nahm an diesem Abend auch die Gelegenheit wahr, die chinesische Skihoffnung für 2022 einem größeren Publikum vorzustellen. Der erst 16-jährige Stephen Sun besucht seit einem Jahr die Tourismusschule Salzburg in Bad Hofgastein und trainiert dort für seinen großen Traum Olympia. „Es freut uns sehr, dass die beste chinesische Nachwuchshoffnung im SalzburgerLand ausgebildet wird. Stephen ist ein Top-Talent, gewann schon viele Rennen bei den chinesischen Jugendmeisterschaften, aber auch lokale Bezirksrennen und Meisterschaften. Er hat vor den geladenen Gästen begeistert über unser schönes Urlaubsland gesprochen - ein wirklich exzellenter SalzburgerLand-Botschafter“, so Bauernberger.