Erste Werbung für Cannabis ausgestrahlt

Cannabis entwickelt sich in jenen US-Bundesstaaten, die die Rauchpflanze entkriminalisiert haben, allmählich zum Lifestyle-Produkt. Was darf bei einem Lifestyle-Produkt natürlich nicht fehlen? Genau: Werbung. Aus diesem Grund läuft in den amerikanischen Kinos sowie im TV der allererste Werbespot für Marihuana. Mit dabei: „Grey‘s Anatomy“-Star Jesse Williams.