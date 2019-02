Einer der letzten Chirurgiemechaniker Wiens

Die Medizin hat sich in den letzten Jahrzehnten rasant entwickelt, täglich retten Ärzte weltweit zahlreiche Menschenleben. Damit sie das aber auch können, benötigen sie unter anderem die richtigen chirurgischen Instrumente. Diese stellt Anton Cserich in seinem Betrieb her. Der 50-jährige Chirurgiemechaniker ist einer der letzten Selbstständigen auf diesem Gebiet in Wien, da seine Arbeit vermehrt Großbetriebe übernehmen. City4U hat mit ihm gesprochen.