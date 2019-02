China-Model mit Sommersprossen erntet Shitstorm

Body-Positivity hin oder her - Menschen die nicht der Norm entsprechen, sind noch immer gehässigen Kommentaren ausgesetzt. Da hilft es auch nichts, wenn man ein international erfolgreiches Model ist. Das musste das chinesische Mannequin Jing Wen nun am eigenen Leib erfahren. Sie ist das Gesicht der neuen Beauty-Kampagne von Zara. Und das passt vor allem den Menschen in ihrem Heimatland China nicht. Denn die junge Frau hat Sommersprossen - diese werden in dem asiatischen Land als hässlich bezeichnet.