Irans Außenminister: Rücktritt via Instagram

Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif hat seinen Rücktritt verkündet. „Ich entschuldige mich, dass ich nicht mehr in der Lage bin, mein Amt weiter auszuüben, und für alle meine Unzulänglichkeiten in meiner Amtszeit“, erklärte Zarif am Montagabend auf Instagram. Zarif war eine treibende Kraft hinter dem Atomabkommen mit dem Iran von 2015.