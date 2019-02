„Das ist jetzt nicht mehr ganz logisch“, schickt Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) im „Krone“-Gespräch gleich voraus und will nur ein Beispiel des Auinger-Konzepts herausnehmen. „Wir haben so lange darum gekämpft, dass der Bus vom Müllnerhügel nicht mehr durch die Griesgasse fahren muss und jetzt soll er das dann doch wieder?“, sagt Preuner: „Ich frage mich auch, wie dieser dann wieder in den Verkehr eingebunden werden soll.“ Viele Dinge passen für den Bürgermeister da nicht zusammen. Selber lässt er sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen, wird heute, Dienstag, gemeinsam mit Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) ein gemeinsames Konzept für den Verkehr vorlegen. Dabei soll es um großräumigere Vorschläge gehen.