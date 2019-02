Theater leuchten auch innen

Prämierte Schülerarbeit

Im Next Liberty wartet eine auf der Ars Electronica prämierte Arbeit der 5x-Klasse an der HTBLVA Ortweinplatz in Graz. Sie übersetzt die Bewegungen des Publikums in Formen und Farben. Und im Dom im Berg lädt der japanische Künstler Yuki Anai zu einer so poetischen wie emotionalen Regen-Installation aus Licht und Klängen. Ein neues Leitsystem, das in Kooperation mit der FH Joanneum (Informationsdesign) nach einer Idee von Matthias Pöschl und Lorenz Andexer entwickelt wird, soll zudem für geordnete Besucherströme sorgen.