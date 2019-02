Italo-Rapper empört: „Bin kein Mitglied der Mafia“

Sein Lied „Numeri Uno“ soll diese auch nicht verherrlichen. Es sei viel mehr die Beschreibung einer schwierigen Realität, eines Alltags aus Gewalt und Illegalität. „Von der Mafia möchte ich mich definitiv distanzieren!“ stellt der Sänger nun klar und ergänzt: „Ich bin nie direkt oder indirekt in einen kriminellen Kontext gestanden.“ Auch die Protagonisten, deren Familienmitglieder laut einer italienischen Zeitung verhaftet oder verurteilt wurden und in Verbindung mit der ‘Ndrangheta stehen, seien zufällig gewählt. „Wenn ich finanzielle Mittel hätte, hätte ich Schauspieler angeheuert“, so Glock 21. Ebenso seien die Waffen im Video seien keine echten, sondern Softguns.