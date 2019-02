Auszeichnung für Trakl-Kenner Hans Weichselbaum

Die Literatur und Literaturvermittlung in der Mozartstadt ist ohne ihn kaum denkbar: Geboren am 9. Dezember 1946 im oberösterreichischen Freistadt, leitet der studierte Germanist und Historiker die Georg-Trakl-Forschungs- und Gedenkstätte der Salzburger Kulturvereinigung seit ihrer Gründung 1973. Ein Arbeitsschwerpunkt Weichselbaums ist die Erforschung des Leben und Werks dieses bedeutenden österreichischen Lyrikers; er ist Mitherausgeber der Buchreihe "Trakl-Studien" und verfasste zahlreiche literaturwissenschaftliche Aufsätze und Bücher über den in Salzburg geborenen Dichter.



Zudem war Weichselbaum von 1970 bis 1985 geschäftsführender Leiter im Literaturforum „Leselampe“, seither engagiert er sich als Vorstandsmitglied dieses Kulturvereins. Eine wichtige Rolle kam ihm auch bei der Literaturzeitschrift „Salz“ zu: 1975 war er Gründungsmitglied, bis heute ist er Redaktionsmitglied.