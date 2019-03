Mit City4U gratis zu „Masters of Dirt“

Von 15. bis 17. März 2019 ist es endlich wieder so weit: Das Show-Spektakel „Masters of Dirt“ gastiert erneut in der Wiener Stadthalle. Über 80 Athleten und Künstler sorgen dabei mit ihren einzigartigen Stunts und Performances für sensationelle Stimmung und Begeisterung. Top: City4U verlost Tickets!