Wellness und City-Kurztrip in Salzburg gewinnen!

Entdeckungsreise nach und in Salzburg genießen

Kultur und viel zu sehen gibt es hingegen in der Stadt Salzburg. Bequem und ohne Stress erreichen Sie diese mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln und können sich dort einen ganzen Tag lang beschäftigen. Egal ob mit der Festungsbahn fahren, in einem der zahlreichen Museen etwas Neues erfahren oder gemütlich durch die Getreidegasse, vorbei am Geburtshaus von Wolfgang Amadeus Mozart spazieren - in Salzburg wird Ihnen bestimmt nicht langweilig. Zu viel gibt es hier einfach zu entdecken.