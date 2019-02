Wenn du kein Glück hast, kommt das Pech auch noch dazu. Dies mag sich vermutlich die türkise Staatssekretärin Karoline Edtstadler nach ihrem Wochenende in Salzburg denken. Nach dem argen Versprecher am Polizeiball („Wer das ganze Jahr feiert, darf auch einen Tag arbeiten“) war am Sonntag einer ihrer Beamten auch noch so dreist, ihr die Zufahrt zum 66. Rupertigau Preisschnalzen in Bergheim zu verweigern. Zu seiner Verteidigung sei gesagt, dass die Heckscheiben der schwarzen Limousine abgedunkelt waren. Für einen kurzen Grant reichte es trotzdem. „Schnalzt’s gut eini“, wünschte sie den Goaßlschwingern viel Glück und lebte ihr Party-Motto vom Vortag weiter aus.