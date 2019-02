Auto rammte Lkw auf der Westautobahn bei Vorchdorf

Der 20-Jährige aus Kirchham war mit seinem Auto in Richtung Salzburg unterwegs. Gegen 22 Uhr krachte er aus ungeklärter Ursache in das Heck eines vor ihm fahrenden Lkw, den ein 24-jähriger Slowake lenkte. Als Folge des Anpralls touchierte der Transporter die Leitschiene und kippte um. Der Pkw kam nach 200 Metern entgegen der Fahrtrichtung am linken Fahrstreifen zum Stehen. Beide Lenker wurden schwer verletzt ins Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht.