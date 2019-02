Die „schrecklichen“ Vier: LASK-Stürmer sind heiß

Acht Tore in zwei Spielen! Der LASK ist nach dem genialen Herbst auch phänomenal ins Frühjahr gestartet. Hauptverantwortlich für die Trefferflut: Die Sturm-Abteilung, die im Unterschied zum Sommer im Frühjahr binnen weniger Spielminuten von null auf hundert gekommen war. Denn nur zur Erinnerung: In der Hinrunde hatte es bis zur 7. Runde (!) gedauert, ehe Joao Victor beim 3:1 gegen Mattersburg für die ersten Saisontore eines LASK-Angreifers in der Liga gesorgt hatte Wobei Trainer Oliver Glasner bis dahin auf jeden medialen Anflug von Kritik schon immer erklärt hatte. „Das wird schon kommen!“