Steirische Autoren locken mit vielen Leichen

Martin Glück – was für ein Name für einen Ermittler. Denn mit Glück hat die Arbeit des Wiener Polizisten, der als Springer in ganz Österreich eingesetzt wird, nichts zu tun. Für seinen dritten Fall schickt das Duo Christina Grän und Hannelore Mezei ihn nun in die Steiermark, wo er die Abneigung der Steirer gegen alles Wienerische zu spüren bekommt. Rund um den Grazer Hilmteich kommt es zu mehreren Morden, die Spuren führen Glück in die Kulturszene der Stadt, später auch in die Südsteiermark.