Fünf Urlauber bei zwei Schlägereien verletzt

Fünf Urlauber wurden am Wochenende bei Schlägereien in Bad Gastein verletzt. Zunächst traf es am Freitagabend zwei Touristen einer Gruppe aus Finnland. Drei Unbekannte hatten sie mit Eisbrocken beworfen und einem Urlauber mehrere Faustschläge verpasst. In der Nacht auf Samstag wurden drei 17-jährige Schweden bei einem Streit zwischen Schweden und Dänen verletzt.