74-Jähriger stürzte mit Pkw eine Böschung hinab

Ein 74-Jähriger aus dem steirischen Bezirk Murau ist am Samstagvormittag mit seinem Pkw auf einer Forststraße in 1350 Metern Höhe von der Straße abgekommen und über eine Böschung in den Wald gestürzt. Der Pkw-Lenker und sein 38-jähriger Beifahrer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.