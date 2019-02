Ein leichtes Tourismus-Plus für die Mozartstadt

Es sind Zahlen, die in Anbetracht des Schnee-Chaos fast schon ein bisserl ungewöhnlich sind: Trotz Schnee und Eis stiegen im Jänner die Ankünfte in der Landeshauptstadt im Vorjahresvergleich um 3,2 Prozent an – auf 101.567 Ankünfte. Die Nächtigungen stiegen dabei auf 175.125 (plus 1,3 Prozent).