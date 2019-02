Hackschnitzel fingen auf Dachboden Feuer

Die Hackschnitzel auf dem Dachboden eines Wirtschaftsgebäudes in Ragnitz, Ortsgebiet Laubegg, gerieten am Samstag aus unbekannter Ursache in Brand. Die Feuerwehren St. Georgen und Neudorf an der Mur rückten aus. Alarmiert wurde zur Brandsicherheit auch ein Rettungswagen. Verletzt wurde zum Glück niemand, das Rote Kreuz konnte nach einer Stunde bereits wieder abfahren.