Glanz und Glitzer auf dem Tuntenball

„Vieles, was früher, vor 30 Jahren als Skandal empfunden wurde, wird meist zur Normalität und trägt zur Vielfalt einer Gesellschaft bei“, versichert Joe Niedermayer, Organisator des Jubiläumsball. In der Nacht der Nächte, die unter dem Motto „Scandal“ stand, war gleich zur Eröffnung auch Conchita angesagt. „Mich verbinden mit diesem atemberaubenden Ball nur positive und wundervolle Erinnerungen. Seit Jahren bin ich ein treuer Fan und eine Bewunderin. Die Shows sind so vielfältig wie die Gäste selbst und unterhalten die Gäste auf einem hohen Niveau.“ In der Tat begleitet der Star den Ball schon seit Jahren. 2007 stand sie noch als Tom Neuwirth in weißem Tüllrock und roter Corsage auf der Tuntenball-Bühne. KLicken Sie sich durch die Bilder vom Jubiläum!