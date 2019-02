Kurzparkzone wird noch einmal erweitert werden

Im Gegensatz zur Neutor-Sperre herrscht in der Causa Kurzparkzonen Einigkeit in der Stadt-Politik. Diese werden erweitert und sollen vor allem innerstädtische Pendler zum Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr bewegen. Die Anrainer atmen auf, die Parkplatzsuche wird ab Juli auch in Schallmoos für sie einfacher.